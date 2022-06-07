Минцифры заявило об увеличении числа мошеннических звонков в апреле–мае на 60%

Число мошеннических звонков россиянам в апреле–мае выросло на 60%. Об этом заявили в Минцифры.

Мосгордума просит правительство ускорить принятие в ПДД изменений, касающихся электросамокатов.

Акционеры Мосбиржи приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.