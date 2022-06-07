Москвичи выстроились в очередь в парке "Сокольники" за луковицами тюльпанов

Километровая очередь растянулась по парку "Сокольники". Люди стоят за луковицами тюльпанов, которые цветочный отдел парка раздает бесплатно по окончании сезона.

Акцию анонсировали заранее, в итоге собралось очень много желающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.