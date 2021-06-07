Эксперт прокомментировал введение цифровой базы таксистов в Москве

Цифровая база таксистов заработает в Москве с 1 августа. Каждому водителю присвоят уникальный ID с информацией о водительских правах и необходимых разрешениях.

Таксисты уже начали оформлять цифровые профили. Это можно сделать через сайт "Госуслуги" или пройти регистрацию в системе "Аналитика работы такси". Такие же правила вводятся и в Подмосковье.

Предполагается, что нововведение позволит повысить безопасность поездок. Будет ли оно эффективным, рассказал автоэксперт Антон Шапарин в эфире телеканала Москва 24.

