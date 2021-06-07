До конца дня в Москве снова пройдет гроза

До конца дня в Москве может повториться дождь, гроза и сильный ветер. Предупреждение МЧС действует до ночи.

Сильные дожди ожидаются в каждом районе столицы. Кроме того, может пройти град. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.