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Общество

16:16

Москвичей, вернувшихся из-за границы без теста на COVID-19, оштрафовали на 17 млн рублей

общество видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Жителей Москвы, которые с 1 августа прошлого года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в общей сложности почти на 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 6 438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

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