Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за грозы

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, 7 июня. Поэтому ресторанам и кафе пресс-служба департамента торговли и услуг рекомендовала закрыть летние веранды.

Кроме того, владельцам ресторанов и кафе нужно укрепить все конструкции, а также закрыть зонты. Согласно прогнозу синоптиков, с 12:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приходе в Москву летних дождей. Осадки будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.