В Москве выявили 3 266 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 266 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 568 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 787 человек, выписали при этом 636 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 9 429 новых случаев коронавируса

В мире с начала пандемии коронавирусом заболели 174 миллиона человек. Последние недели темпы заражения снижаются, говорят в ВОЗ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.