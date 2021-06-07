В Москве выявили 3 266 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 266 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 568 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 787 человек, выписали при этом 636 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 9 429 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в РФ зарегистрировано 5 135 866 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах – по 0%, в Республике Тыва этот показатель составляет 0,03%.Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.