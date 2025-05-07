"Что для вас Победа": ветеран Михаил Зоркин

"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Ветеран Михаил Зоркин рассказал, что это большая радость, остаться живым человеком после войны и отметить День Победы. Он вспомнил, как в передаче, которую показывали в Германии, объявили о том, как русский солдат победил в войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.