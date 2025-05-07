"Что для вас Победа": ветеран Валентина Уханова

"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Ветеран Валентина Уханова рассказала, что она никогда не забудет, как удалось наесться хлебом досыта. Также по ее словам все радовались и праздновали, когда объявили о Победе в Великой Отечественной войне.

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