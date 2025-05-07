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07 мая, 13:30

Общество

"Что для вас Победа": ветеран Василий Лагодин

"Что для вас Победа": ветеран Василий Лагодин

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"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Например, ветеран ВОВ, пограничник Василий Лагодин вспоминает, что с самого начала войны у бойцов не было сомнений – победа будет за ними. Именно поэтому не угасали ни смелость, ни отвага, особенно рядом с решительными командирами. День Победы он встретил в общежитии, и ночью все закричали об окончании войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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