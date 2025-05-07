"Что для вас Победа": ветеран Николай Кизинков

"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.

Ветеран Николай Кизинков рассказал, что Победа в Великой Отечественной войне ознаменовала жизнь по устоям мирного времени и обозначила свободу.

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