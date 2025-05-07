07 мая, 13:30Общество
"Что для вас Победа": ветеран Николай Кизинков
"Что для вас Победа?" – вопрос, который в течение многих лет задавали участникам Великой Отечественной войны. Серия роликов в виде ответов фронтовиков, бывших узников концлагерей и партизан напомнит зрителям о том, какой невероятный подвиг совершили наши соотечественники.
Ветеран Николай Кизинков рассказал, что Победа в Великой Отечественной войне ознаменовала жизнь по устоям мирного времени и обозначила свободу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.