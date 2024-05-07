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07 мая, 15:00

Общество

Городские камеры зафиксировали погодную обстановку в Москве

Городские камеры зафиксировали погодную обстановку в Москве

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7 мая 2024 года стало самым холодным в Москве за последние 25 лет

Всепогодные камеры позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию на улицах столицы. На кадрах со Шмитовского проезда запечатлен падающий снег.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 7 мая 2024 года стало самым холодным за последние 25 лет метеонаблюдений. Также синоптики предупреждают, что в этот день может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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