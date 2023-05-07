Больше двух тысяч гектаров обработали в Москве от клещей с начала весны

В Москве с начала весны от клещей обработали уже больше двух тысяч гектаров. По данным Роспотребнадзора, это в два раза больше, чем в прошлом году. Однако уже больше 500 человек обратились за помощью после укусов.

Дело о халатности возбуждено после обрушения карусели в Оренбурге. Руководителей организаций, которые обслуживают аттракционы в парке, задержали, об этом пишут СМИ. Кроме того, стало известно, что собственник парка, в котором произошел инцидент, согласился оплатить лечение всем пострадавшим.

Кадры оказания первой помощи Захару Прилепину появились в Сети. Также чуть ранее было опубликовано видео эвакуации писателя с места теракта. По словам очевидцев, все время до приезда медиков он был в сознании. Взрыв автомобиля было слышно за пять километров, рассказали местные жители.