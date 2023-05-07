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12:30

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Идеи финалистов студенческого акселератора реализуют в 11 округах Москвы

Идеи финалистов студенческого акселератора реализуют в 11 округах Москвы

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Идеи финалистов студенческого акселератора реализуют в 11 округах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Программа "Округа. Вузы" пройдет в столице в мае и июне. Студентам предстоит изучить все этапы подготовки проекта от идеи до презентации и даже реализации. Программа включает в себя пять направлений. Участники будут разрабатывать собственные технологичные, творческие, патриотические, туристические и спортивные проекты для города.

Так по итогам прошлогоднего акселератора уже воплощено шесть проектов. Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 15 мая включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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