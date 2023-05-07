В Москве запустили чат-бота для помощи диким животным "Спаси сову". Сервис разработали совместно с департаментом природопользования Москвы.

Он поможет оперативно сообщить о случаях незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. Чтобы оставить заявку, запустите бота адрес, какие животные нуждаются в помощи и сколько их. Также можно прикрепить фото. Специалисты экологического контроля обработают обращение и приедут для проверки. В прошлом году благодаря неравнодушным москвичам из рук уличных фотографов удалось спасти 37 сов и других животных. Все они были переданы специалистам для реабилитации.

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