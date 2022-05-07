В Параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек

В параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ 9 мая примут участие 11 тысяч человек. Впервые по брусчатке Красной Площади пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Промаршируют отряды Юнармии и несколько рот Сухопутных войск, а также парадные расчеты военнослужащих-женщин.

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