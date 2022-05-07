Генеральную репетицию парада смогли наблюдать и посетители ЦДМ

Генеральную репетицию парада 7 мая смогли наблюдать и посетители "Центрального Детского Магазина на Лубянке". Легендарному ЦДМ в этом году исполняется 65 лет. Гости заняли смотровую площадку, откуда открывался прекрасный вид. Семьи из разных городов России специально приехали в этот день в столицу, чтобы полюбоваться захватывающим зрелищем.

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