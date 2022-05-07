Суббота может стать самым теплым днем с начала года. Синоптики обещают до +19 градусов, переменную облачность и никаких дождей. Однако надолго такая погода не задержисят. По прогнозам, 9 мая москвичей ждет резкое похолодание, порывистый ветер и осадки.

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