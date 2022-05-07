Телезрителям рассказали, в каких парках можно легально пожарить шашлык

Майские праздники традиционно сопровождает запах шашлыков. Сотни любителей пикников собираются в столичных парках.

Однако жарить мясо и разводить костры можно далеко не везде. Парки в выходные активно патрулируют сотрудники полиции и МЧС.

Как хорошо провести время на природе и не нарваться на штраф? И сколько придется заплатить за мангал в неположенном месте? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.