На Тверской улице выстроились колонны военной техники

На Тверской улице выстраиваются колонны военной техники, которая потом пройдет по Красной площади. Сейчас там работает Павел Рыбальченко.

На Васильевском спуске пешие колонны готовятся маршировать по Красной площади. Там сейчас находится Гульнара Солдатова. У нее есть возможность пообщаться с участниками парада.

Военную технику в центре города встречает корреспондент Дженнифер Кофтун. Она находится на Триумфальной площади.

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