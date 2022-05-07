На Васильевском спуске формируются пешие колонны, которые готовятся маршировать по Красной площади на генеральной репетиции Парада в честь Дня Победы.

На Тверской улице сейчас выстраиваются колонны военной техники, которая потом пройдет по Красной площади.

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