Колонны пехоты и техники пройдут по Красной площади

На Красной площади в Москве готовятся к генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Колонны пехоты и техники пройдут по главной площади страны. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

В составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

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