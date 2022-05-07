В столице проходит генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ

В столице проходит генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с площадкой временной дислокации военной техники в "Печатниках" работает корреспондент Москвы 24 Анна Белоглазкина. Она будет провожать боевые машины, которые отправляются в сторону Тверской улицы.

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