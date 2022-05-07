Военный эксперт наблюдает за подготовкой к репетиции Парада на Красной площади

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин наблюдает за подготовкой к репетиции Парада на Красной площади.

В параде в этом году принимают участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица военной техники. Он рассказал, почему каждый год состав механизированной и пешей колонны меняется, а соответственно и численность участников.

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