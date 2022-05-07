Военная техника готовится к генеральной репетиции парада в честь Дня Победы. Место старта – парк "Печатники". Именно туда из Алабина передислоцировали более сотни боевых машин. Когда выдвинется колонна в сторону Красной площади и по какому маршруту – в сюжете телеканала Москва 24.