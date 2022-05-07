Военный обозреватель рассказал о подготовке к Параду на Красной площади

За подготовкой к репетиции парада вместе с Москвой 24 наблюдает военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Он рассказал, какие есть изменения у состава пешей колонны в этом году и почему число самолетов с каждым годом увеличивается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.