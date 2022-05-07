В этом году Россия отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты торжественные парады пройдут в 28 городах России. Главный из них состоится в Москве.

7 мая в столице пройдет генеральная репетиция этого парада. Телеканал Москва 24 покажет подготовку к ней.