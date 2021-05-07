Нифантьев поздравил диктора Кириллова с наступающим Днем Победы

Известный телеведущий Игорь Кириллов получил поздравления с Днем радио и Днем Победы. С ним встретился член Общественной палаты России Евгений Нифантьев, который отметил, что для людей его поколения голос Кириллова – это голос Парада. А еще Игорь Леонидович – первый ведущий фестиваля "Песня года", которому в 2021 году исполняется 50 лет.

Игорь Леонидович отметил идею Нифантьева обеспечивать пенсионеров бесплатными лекарствами. По словам телеведущего, это очень хорошее начинание и будет хорошо, если получится его реализовать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.