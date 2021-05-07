В Москве выявили 2 846 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 846 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 262 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 608 человек, выписали 428 пациентов.



В России за последние сутки выявили 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 154 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировали 4 863 514 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксировали в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.