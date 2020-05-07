Как выявляют нарушителей режима самоизоляции московских водоемах

Теперь Росгвардия и ОМОН патрулируют столичные водоемы в поисках нарушителей самоизоляции на катерах. В поле зрения сотрудников береговая зона и те, кто без особой причины вышел на прогулку.

Также им помогают и беспилотные летательные аппараты. Если нарушитель будет замечен, то информация с камер видеонаблюдений отправляется на мобильный пункт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.