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07 мая 2020, 01:30

Общество

Как выявляют нарушителей режима самоизоляции московских водоемах

Как выявляют нарушителей режима самоизоляции московских водоемах

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Теперь Росгвардия и ОМОН патрулируют столичные водоемы в поисках нарушителей самоизоляции на катерах. В поле зрения сотрудников береговая зона и те, кто без особой причины вышел на прогулку.

Также им помогают и беспилотные летательные аппараты. Если нарушитель будет замечен, то информация с камер видеонаблюдений отправляется на мобильный пункт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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