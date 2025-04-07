Минтруд спрогнозировал сокращение работников в торговле и госуправлении

В ближайшие пять лет сокращение может коснуться около 300 тысяч работников в России. Такие данные приводит Министерство труда. Больше всего изменений ожидается в торговле и сфере госуправления – причиной называют развитие маркетплейсов, автоматизацию продаж и цифровизацию госуслуг.

В то же время в Минтруде перечислили сферы с перспективами роста. В частности, к 2029 году может вырасти спрос на сотрудников в обрабатывающем производстве, транспорте, гостиничном бизнесе и общепите. Новые кадры также потребуются в здравоохранении, науке и в сфере информационных технологий и связи.

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