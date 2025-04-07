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07 апреля, 07:45

Общество

В выпуске "Миллион вопросов" поговорят о правильном образе жизни

В выпуске "Миллион вопросов" поговорят о правильном образе жизни

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На телеканале Москва 24 продолжается проект "Миллион вопросов". Новый выпуск будет посвящен здоровому образу жизни. В прямом эфире эксперты ответят на самые популярные вопросы зрителей.

Например, сколько воды можно пить в день, можно ли есть сладкое, соленое и жирное, не вредя фигуре. Задать свой вопрос можно в чат-бот телеграм-канала – текстом или коротким видео. Начало эфира в 15:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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