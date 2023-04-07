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07 апреля, 22:00

Новости

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

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В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Владимир Путин поручил рассмотреть включение в образовательные программы советских писателей, сообщается на сайте Кремля.

США надо наладить поставки Киеву передовых истребителей, сообщила конгрессвумен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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