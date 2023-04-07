Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

В Подмосковье за две недели более 400 владельцев животных обратились к ветеринарам. В Московском регионе проснулись клещи. Они могут быть переносчиками таких болезней, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Причем подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городских парках.

Весна с намеком на лето. По прогнозам синоптиков, уже к середине следующей недели воздух в столице может прогреться до 20 градусов тепла. Неужели май идет к нам с опережением графика?

Более 60 домов расселили с начала года в 35 районах Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин. Кроме того, было построено более 4,5 тысячи квартир, что в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

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