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07 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до плюс 20

Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал в Москве

Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет 8 апреля

Москвичам напомнили, чем опасны клещи для домашних животных

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

Новости часа: пересадки и вестибюли построят еще на пяти станциях БКЛ метро до конца года

"The City": крем-брюле

Школьники нашли в кустах мертвого сервала в Митине

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 8–9 апреля

В Подмосковье за две недели более 400 владельцев животных обратились к ветеринарам. В Московском регионе проснулись клещи. Они могут быть переносчиками таких болезней, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Причем подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городских парках.

Весна с намеком на лето. По прогнозам синоптиков, уже к середине следующей недели воздух в столице может прогреться до 20 градусов тепла. Неужели май идет к нам с опережением графика?

Более 60 домов расселили с начала года в 35 районах Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин. Кроме того, было построено более 4,5 тысячи квартир, что в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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