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07 апреля, 19:30

Общество

Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет 8 апреля

Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет 8 апреля

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Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет 8 апреля на Троекуровском кладбище. Оно начнется в 12:00.

Журналист погиб в результате теракта в центре Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате взрыва пострадали 42 человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Москвичи организовали стихийный мемориал. На улице Варварка, в центре столицы, повесили флаги ДНР, и к этому месту жители города теперь приносят цветы и свечи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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