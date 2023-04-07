Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет 8 апреля на Троекуровском кладбище. Оно начнется в 12:00.

Журналист погиб в результате теракта в центре Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате взрыва пострадали 42 человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Москвичи организовали стихийный мемориал. На улице Варварка, в центре столицы, повесили флаги ДНР, и к этому месту жители города теперь приносят цветы и свечи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.