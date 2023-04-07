"Актуальный репортаж": сезон цветения начался в Москве

Сезон цветения начался в Москве. В столице почти ежедневно обновляют карту опасных для аллергиков мест.

По уровню аллергенности пыльцы на звание рекордсмена претендует береза – это дерево пылит при температуре выше 10 градусов. За ней идут ольха, лещина, дуб, тополь, ясень, клен. Опасными считаются луговые и сложноцветные травы. Одуванчик, полынь, амброзия и другие сорняки.

Насколько столица обеспечена необходимыми препаратами, как подготовиться к сезону цветения и где его лучше провести? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.