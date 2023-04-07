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Налоговые уведомления можно будет получать через госуслуги

Налоговые уведомления можно будет получать через госуслуги

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Налоговые уведомления можно будет получать через личный кабинет на госуслугах уже с июля. Соответствующий документ приняла Госдума.

Россияне при этом вправе выбрать, какой документ получать, – электронный или бумажный. Желающие поменять формат на "цифру" должны будут направить заявление в налоговую службу.

В данный момент налоговая направляет уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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