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07 марта, 23:15

Общество

Сообщество флористов России назвало страны поставщиков цветов на Рижском рынке

Сообщество флористов России назвало страны поставщиков цветов на Рижском рынке

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В преддверии Международного женского дня на Рижском рынке в Москве представлен широкий ассортимент цветов. Основная часть представленной продукции – это российские тюльпаны и розы, выращенные в теплицах. Также на прилавках можно найти цветы, привезенные из Кении, Эквадора, Голландии и Китая. Об этом сообщает Сообщество флористов России.

Несмотря на ажиотаж, который традиционно наблюдается в начале марта, покупатели выбирают Рижский рынок за счет большого выбора и более доступных цен по сравнению с цветочными магазинами. Средняя стоимость букета составляет от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от состава и оформления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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