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07 марта, 13:30

Общество

Москвичам представили список самых желанных подарков на 8 Марта

Москвичам представили список самых желанных подарков на 8 Марта

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Опросы показали, что на 8 Марта москвичкам чаще всего дарят цветы. Также в топе желанных подарков значатся декоративная и уходовая косметика и парфюмерия. Например, президент ГК "Рив Гош" Эдгар Шабанов рекомендует обратить внимание на товары брендов Different Ego, Colorbar, а также подарочные сертификаты.

Кроме того, представительницы прекрасного пола могут оценить сертификат на массаж в салонах сети "Тайрай" или бьюти-гаджет от Baum Zindech. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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