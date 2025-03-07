Москвичам представили список самых желанных подарков на 8 Марта

Опросы показали, что на 8 Марта москвичкам чаще всего дарят цветы. Также в топе желанных подарков значатся декоративная и уходовая косметика и парфюмерия. Например, президент ГК "Рив Гош" Эдгар Шабанов рекомендует обратить внимание на товары брендов Different Ego, Colorbar, а также подарочные сертификаты.

Кроме того, представительницы прекрасного пола могут оценить сертификат на массаж в салонах сети "Тайрай" или бьюти-гаджет от Baum Zindech. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.