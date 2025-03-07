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07 марта, 11:15

Общество

Синоптики предупредили о сильном ветре в столице

Синоптики предупредили о сильном ветре в столице

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Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта. Днем в столице ожидается малооблачная погода без осадков, а столбики термометров поднимутся до 8–10 градусов. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Горожан просят соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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