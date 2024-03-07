07 марта, 15:00Общество
Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников СВО
Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников специальной военной операции. Это постельное белье, одежда, обувь и чай – больше 14 тысяч предметов на сумму около 30 миллионов рублей.
Ранее фуру с грузом этих товаров задержали в Подмосковье. Документы на них отсутствовали, поэтому груз изъяли, передали в федеральную собственность по решению суда, а затем направили в Минобороны РФ.
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