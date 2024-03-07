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07 марта, 15:00

Общество

Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников СВО

Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников СВО

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Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников специальной военной операции. Это постельное белье, одежда, обувь и чай – больше 14 тысяч предметов на сумму около 30 миллионов рублей.

Ранее фуру с грузом этих товаров задержали в Подмосковье. Документы на них отсутствовали, поэтому груз изъяли, передали в федеральную собственность по решению суда, а затем направили в Минобороны РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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