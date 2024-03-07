Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников СВО

Московская таможня передала свыше 20 тонн конфискованных товаров на нужды участников специальной военной операции. Это постельное белье, одежда, обувь и чай – больше 14 тысяч предметов на сумму около 30 миллионов рублей.

Ранее фуру с грузом этих товаров задержали в Подмосковье. Документы на них отсутствовали, поэтому груз изъяли, передали в федеральную собственность по решению суда, а затем направили в Минобороны РФ.

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