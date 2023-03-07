Более 30 тыс женщин работают в транспортном комплексе столицы – Ликсутов

В транспортном комплексе столицы работают более 30 тысяч женщин, сообщил заммэра Максим Ликсутов. По его словам, с каждым годом количество сотрудниц растет.

Как заявил Ликсутов, женщины трудятся на самых сложных и ответственных должностях и в любых условиях обеспечивают непрерывную работу московского транспорта. Без них он не был бы таким надежным, комфортным и не пользовался бы таким доверием среди пассажиров, отметил заммэра.

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