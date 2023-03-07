07 марта, 15:30Общество
Новости часа: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в РФ постепенно стабилизируется
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России постепенно стабилизируется. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Москвичей ждут "прыжки погоды" из зимы в весну на этой неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.