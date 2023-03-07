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Новости

07 марта, 15:30

Общество

Новости часа: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в РФ постепенно стабилизируется

Новости часа: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в РФ постепенно стабилизируется

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России постепенно стабилизируется. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Результаты января показывают, что экономика России продолжает восстанавливаться. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Москвичей ждут "прыжки погоды" из зимы в весну на этой неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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