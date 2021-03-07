Москвичи рассказали, сколько готовы потратить на цветы к 8 марта

Весь вечер мужская половина столицы проводит в поисках цветов к 8 марта. На Рижском рынке настоящий ажиотаж – негде даже припарковаться.

О том, каких трудов и денег стоит порадовать женщин в честь праздника – в эфире телеканала Москва 24.