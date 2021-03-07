Женщины напомнили о настоящем значении 8 марта

Для множества женщин 8 марта – совсем не о цветах и подарках. Это день борьбы женщин за свои права, которые многим приходится отстаивать по сей день.

Истории женщин, которые до сих пор вынуждены вести эту борьбу – в эфире телеканала Москва 24.