Мужчины рассказали, что купили в подарок женщинам

Мужчины в Москве рассказали, что будут покупать в подарок для жен, сестер и мам в Международный женский день.

Суммы, выделенные на подарок, разнятся – от 1 до 60 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

