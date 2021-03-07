В Москве ожидают рекордное количество снега

Москва медленно, но верно превращается в один большой сугроб. С утра метет. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

"Воскресенье будет облачным, очень ветрено, порывы до 12 – 14 метров в секунду, этот циклон придет не один, а еще и своим другом снегом, и это будет настоящая метель. Праздничный понедельник у нас будет скорее зимнем, чем весенним. Но и облачно, преимущественно облачная погода, опять же сильный ветер, но не такой уже сильные, как воскресенье, опять же снег, но не такой сильный, как воскресенье, и морозно, но и мороз не такой сильный, как уже в субботу", – рассказал штатный метеоролог Никита Поповнин.

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