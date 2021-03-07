Москва 24 рассказала о пакистанской правозаступнице

8 марта считается праздником весны, нежности и заботы. Изначально это был день активисток и борьбы за права женщин.

Сотни девушек по всему миру и сейчас пытаются отстоять равноправие и свою независимость. Телеканал Москва 24 знакомит зрителей с известными правозащитницами и общественными деятелями, которые активно борются за свободы женщин.

Одна из них – пакистанская правозаступница Малала Юсуфзай. Она стала известна в 11 лет благодаря блогу, в котором рассказывала об унижениях и жизни при режиме талибов. Подробнее – в сюжете.

