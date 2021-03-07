В преддверии 8 марта в столице начали торговать подснежниками

В преддверии 8 марта на московских дорогах и на рынках начали торговать подснежниками. Штрафуют не только за продажу краснокнижных цветов, но и за их покупку.

Сколько придётся заплатить за 1 сорванный цветок? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.